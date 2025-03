Vendita abusiva di case, in provincia di Genova dal 2022 oltre tre milioni di ricavi non dichiarati

Un giro d'affari da oltre tre milioni di euro non dichiarati al fisco negli ultimi tre anni: sono questi i contorni del fenomeno dell'abusivismo nella mediazione immobiliare, un fenomeno in crescita che vede sempre più soggetti non titolati gestire le operazioni. Per questi motivi Camera di Commercio di Genova, Comune di Genova, Guardia di Finanza, Inps, Associazioni di categoria del settore come Fimaa, Fiaip e Anama e rappresentanze dei consumatori come il Coordinamento Ligure Consumatori e Utenti hanno firmato un protocollo per la legalità nel settore immobiliare. Il comandante provinciale della Guardia di finanza di Genova spiega che gli interventi riguardano anche situazioni connesse come "attività di anti riciclaggio per evitare che dietro l'abusivismo ci siano soggetti che favoriscono l'immigrazione clandestina" o altri tipi di illegalità. A livello nazionale le compravendite di case (in Liguria nel 2023 erano 26.163) che passano dalle agenzie sono tra il 50 e il 60% del totale.

Cosa succede - Le casistiche principali sono due: ci può essere un accordo tra privati, che però non hanno esperienza nella gestione degli affari e possono trovarsi ad affrontare situazioni che non sono in grado di prevedere e risolvere; oppure la presenza di un mediatore abusivo, che può comportare, oltre a quanto verificato dalla guardia di finanza, l'assenza di esperienza ma anche di coperture assicurative, senza considerare il danno subito dagli operatori regolari per la concorrenza sleale. Proprio per questo i mediatori immobiliari sono stati dotati di un tesserino di riconoscimento ma i consumatori possono anche richiedere l'accesso al registro della Camera di Commer

Il protocollo - Nella pratica il protocollo avrà una funzione di monitoraggio di quanto accade sul territorio attraverso una mediazione tra gli enti firmatari. L'obiettivo è quello di continuare a raccogliere segnalazioni, che sono circa venti al mese, e sensibilizzare l'opinione pubblica. Oltre all'attivitàdi controllo delle forze dell'ordine, verranno attivate iniziative di prevenzione e scambio di esperienze.

“Con questa intesa – commenta il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – abbiamo voluto rafforzare una rete di collaborazioni tra soggetti con competenze differenti ma con esperienze e pratiche che, una volta messe a sistema, possono migliorare l’efficacia del contrasto e tutelare meglio la legalità e la trasparenza di questo mercato. La prima forma di tutela per il consumatore è quella di accertarsi che il mediatore sia regolarmente abilitato, chiedendogli di mostrare la tessera di riconoscimento prevista dalla normativa”.

“L’abusivismo nella mediazione immobiliare - continua l’assessore comunale alla Polizia Locale, Sergio Gambino - è un fenomeno che incide negativamente sulla sicurezza economica delle famiglie e sulla legalità del settore. La Polizia Locale, nell’ambito delle proprie competenze, sarà in prima linea per contrastare queste pratiche illegali. Grazie a questo protocollo, rafforziamo la sinergia tra istituzioni e associazioni per tutelare i cittadini e garantire un mercato più trasparente ed equo. La legalità è un valore che va difeso con determinazione e collaborazione".

Il protocollo è stato sottoscritto da: Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova; Sergio Gambino – Assessore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile Comune di Genova; Maria Rosa Riso, Direttore provinciale INPS; Generale Gianluca Campana, Comandante provinciale Guardia di Finanza; Luca Del Guasta – Presidente Provinciale F.I.M.A.A. Confcommercio (Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari); Rita Ogno - Presidente provinciale F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali); Giovanni Zafettieri – A.N.A.M.A (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari); Stefano Salvetti – Coordinamento Ligure Consumatori Utenti

