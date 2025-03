Liguria: asili nido gratis, Regione amplia termini del bando e modifica regole di calcolo Isee

La Regione Liguria ha deciso di estendere al 16 maggio 2025 il termine per la presentazione delle domande relative al bando “Nidi Gratis”, una misura volta a favorire l'accesso delle famiglie liguri ai servizi per la prima infanzia. L’iniziativa prevede l’erogazione di voucher a supporto delle famiglie, per un totale di 8 milioni di euro, e la proroga è stata decisa dalla Giunta regionale su proposta degli assessori Massimo Nicolò, Simona Ferro e Marco Scajola.

Inizialmente la scadenza era fissata per il 31 marzo, ma l’introduzione di nuove modalità di calcolo dell'ISEE, a partire dal 5 marzo con l’entrata in vigore di un nuovo DPCM, ha reso necessaria l’estensione. Le modifiche consentono ora l’esclusione di libretti postali e buoni fruttiferi fino a un valore di 50 mila euro, un cambiamento che ha richiesto più tempo per permettere alle famiglie di adeguarsi alla nuova normativa.

"Questa misura è particolarmente attesa e coinvolge migliaia di famiglie liguri", hanno dichiarato gli assessori Nicolò, Ferro e Scajola. "Con questa proroga, vogliamo garantire a tutti la possibilità di presentare la domanda con il nuovo calcolo ISEE e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal bando. Vogliamo che ogni famiglia possa avere il tempo necessario per fare la propria richiesta nel modo più vantaggioso possibile".

Le famiglie che hanno già presentato la domanda con il calcolo dell'ISEE precedente, che includeva libretti postali o buoni fruttiferi, hanno la possibilità di rivedere la loro domanda. Per farlo, dovranno annullare la prima richiesta inviando una comunicazione via email a nidi@filse.it, rinunciando alla prima istanza e indicando il numero di posizione e il nominativo. La nuova finestra di tempo offre alle famiglie la possibilità di ripresentare la domanda, sebbene questo passaggio sia completamente facoltativo. La decisione di ripresentare la domanda ha senso solo nel caso in cui il nuovo calcolo ISEE possa portare a un beneficio, ad esempio se la dichiarazione dei libretti postali o dei buoni fruttiferi aveva influito sul valore dell'ISEE precedente.

Per presentare la domanda, le famiglie possono accedere al sistema "Bandi online" tramite il sito ufficiale: https://bandifilse.regione.liguria.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.