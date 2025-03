Genova attende l’eclissi parziale, telescopi pronti per seguire il fenomeno

Tutto pronto a Genova per assistere all’eclissi solare parziale prevista per oggi, sabato 29 marzo. Il fenomeno inizierà alle 11:21, raggiungerà il suo massimo alle 12:02 e terminerà alle 12:44. In questo intervallo, la Luna oscurerà fino al 18% del disco solare, rendendo visibile un parziale velo d’ombra anche dal capoluogo ligure.

Osservatori aperti – L’Osservatorio Astronomico del Righi accoglierà il pubblico con un programma speciale. In calendario animazioni al planetario, un laboratorio per famiglie sulla misurazione del Sistema Solare e osservazioni dirette attraverso strumenti dotati di filtri solari certificati. Tutte le attività sono pensate per garantire la massima sicurezza durante l’osservazione del Sole.

Sicurezza visiva – Gli esperti raccomandano massima attenzione: l’eclissi non va mai osservata a occhio nudo o con strumenti non protetti. È fondamentale utilizzare occhiali specifici per eclissi o dispositivi approvati, in grado di schermare la luce solare dannosa per la vista.

Diretta online – Per chi non potrà seguire l’evento dal vivo o in caso di cielo coperto, l’Istituto Nazionale di Astrofisica trasmetterà una diretta streaming a partire dalle 11:15. Sui canali YouTube e Facebook dell’ente si alterneranno astronomi e divulgatori con approfondimenti scientifici e immagini in tempo reale.

Condizioni meteo – Le previsioni per Genova segnalano nuvolosità variabile e rovesci intermittenti nel corso della mattinata. Anche se l’instabilità potrebbe limitare la visibilità diretta, restano molte opzioni per seguire l’evento in sicurezza e con il supporto degli esperti.

Fenomeno periodico – L’eclissi del 29 marzo è parte di una serie regolare di eventi astronomici, visibili in modo parziale da alcune aree dell’Europa. In Liguria, l’oscuramento sarà limitato ma comunque percepibile, soprattutto se le condizioni atmosferiche lo permetteranno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.