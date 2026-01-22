Cronaca

Veicolo in avaria sulla sopraelevata: code in direzione levante

di Redazione

Veicolo in avaria sulla sopraelevata: code in direzione levante
Un veicolo in avaria sulla strada Aldo Moro (sopraelevata) sta complicando la circolazione di molte autovetture. Si registrano infatti code in direzione levante. La Polizia Locale è al lavoro per riportare al più presto la situazione alla normalità.

