Veicolo in avaria sulla sopraelevata: code in direzione levante
di Redazione
11 sec
Un veicolo in avaria sulla strada Aldo Moro (sopraelevata) sta complicando la circolazione di molte autovetture. Si registrano infatti code in direzione levante. La Polizia Locale è al lavoro per riportare al più presto la situazione alla normalità.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova: riscontrate carenze igieniche e cibo mal conservato in attività del centro storico
22/01/2026
di Redazione
Frana sulla strada per il Monte Moro: nessun ferito, ma estremo pericolo
21/01/2026
di Claudio Baffico