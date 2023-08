Varese Ligure, mancano medici di base, Muzio (Forza Italia): "Intervenga la Regione"

A Varese Ligure c'è un solo medico di base, da quando un altro storico dottore del posto è andato in pensione, e la comunità locale è in sofferenza. Così il capogruppo in Regione di Forza Italia Claudio Muzio, a lungo sindaco di Casarza Ligure e profondo conoscitore del territorio, sollecita la giunta regionale - con un’Interrogazione depositata in mattinata - a trovare una soluzione per far fronte alla carenza di medici di medicina generale nel territorio del Comune di Varese Ligure.

“Quello della mancanza di medici di medicina generale - dice - è un problema che sta colpendo non soltanto la Liguria, ma tutto il territorio nazionale. A farne le spese sono in particolare le aree interne, i Comuni più lontani dai centri urbani più popolosi, nei quali diventa ancor più importante, anche in ragione della presenza di numerose persone anziane, garantire la presenza di medici e di operatori sanitari, per dare risposte alle necessità della popolazione”.

“Varese Ligure – prosegue Muzio - si ritrova da diversi mesi, dopo che uno degli storici medici di famiglia è andato in pensione, in una situazione di difficoltà che ritengo debba essere affrontata con urgenza. Attualmente, infatti, è presente un solo medico di medicina generale che presta servizio anche in altri Comuni, non solo dell’Alta Val di Vara, ed ha raggiunto il limite del numero massimo di pazienti assistiti”.

Oltre alle benemerenze ambientali, di cui sono testimoni le pale eoliche che svettano sul crinale del passo di Cento Croci (1055 m slm, nella foto), dove finiscono il suo territorio, la provincia della Spezia e la stessa Liguria, Varese Ligure ha una particolarità: da solo occupa il 15% del territorio provinciale spezzino ed è, dopo Genova, con i suoi 137,59 kmq, il Comune più esteso della Liguria, pur avendo solo 1.796 abitanti. Ha 15 frazioni e confina con 7 comuni delle province di Genova, La Spezia e Parma. Naturale che un solo medico di base faccia fatica a fronteggiare la gestione di un territorio così esteso.

“Nei giorni scorsi – aggiunge il capogruppo di Forza Italia - si è svolto un incontro on line tra la ASL4 Chiavarese ed i rappresentanti del Comitato per la Salute Pubblica di Varese Ligure, nel corso del quale è stato annunciato, dai dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale, che da martedì 5 settembre saranno a disposizione per 4 ore in più un medico ed un infermiere presso il locale ambulatorio. E’ un primo passo, ma è chiaro che occorra cercare soluzioni più incisive”.

“Per questi motivi ho deciso di interrogare la Giunta regionale sulle iniziative di propria competenza che intenda adottare. L’Assessorato alla Sanità, nel difficile quadro della carenza di medici di medicina generale, è impegnato seriamente a individuare risposte a queste problematiche. Auspico che per Varese Ligure si possa quanto prima trovare una soluzione ai disagi che stanno vivendo i cittadini”, conclude il consigliere regionale.