Vallebona, la pazzia per l'Ape: al raduno si arriva su tre ruote da ogni angolo di Liguria e non solo
di Gilberto Volpara
L'appuntamento del ponente ligure ha portato mezzi da tutta la Liguria e non solo
A Vallebona, piccolo centro dell'estremo entroterra ligure, l'Ape è di casa. Per festeggiare gli 80 del mezzo che connota i paesi dell'interno d'Italia, grande raduno con tanti partecipanti che hanno voluto essere presenti percorrendo la distanza direttamente in abitacolo.
Marino Castagnola da Sori: "Noi siamo partiti con l'intento d'arrivare sopra Bordighera rombando, è stata un'impresa ma d'altronde questo è lo spirito del raduno".
Vallebona è l'Ape resta un rapporto d'amore con le tre ruote che, nel borgo, vengono usate anche come teatro per giardini e zone verdi create direttamente nei cassoni.
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Tags:vallebona ape
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