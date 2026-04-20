Vallebona, la pazzia per l'Ape: al raduno si arriva su tre ruote da ogni angolo di Liguria e non solo

A Vallebona, piccolo centro dell'estremo entroterra ligure, l'Ape è di casa. Per festeggiare gli 80 del mezzo che connota i paesi dell'interno d'Italia, grande raduno con tanti partecipanti che hanno voluto essere presenti percorrendo la distanza direttamente in abitacolo.

Marino Castagnola da Sori: "Noi siamo partiti con l'intento d'arrivare sopra Bordighera rombando, è stata un'impresa ma d'altronde questo è lo spirito del raduno".

Vallebona è l'Ape resta un rapporto d'amore con le tre ruote che, nel borgo, vengono usate anche come teatro per giardini e zone verdi create direttamente nei cassoni.

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