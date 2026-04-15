Valfontanabuona, finanziamenti per 8,5 milioni complessivi a undici comuni

Via libera a nuovi finanziamenti per l’entroterra ligure: il Ministero per gli Affari Europei e per le Politiche di Coesione ha approvato a Roma, durante la riunione della Cabina di regia dedicata alle Aree Interne, la Strategia d’Area 2021-2027 della Fontanabuona, ridefinita con l’esclusione di Lumarzo e l’inclusione di Uscio e Avegno.

Il piano coinvolge complessivamente undici Comuni – Avegno, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna e Uscio – che potranno contare su un finanziamento nazionale pari a 4 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono i fondi europei (Fesr, Fse+, Feasr) e regionali, portando la dotazione complessiva a circa 8,5 milioni di euro.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, coordinatore ligure della Strategia Nazionale Aree Interne. Secondo Piana, si tratta di un risultato importante che premia il lavoro portato avanti dalla Giunta per estendere anche alla Fontanabuona le opportunità di incentivazione previste dalla SNAI. L’obiettivo è rendere la vallata più sicura, accessibile e attrattiva, migliorando in modo concreto la qualità della vita e sostenendo chi sceglie di restare o tornare a vivere nel territorio.

Gli interventi programmati riguardano in primo luogo la messa in sicurezza del territorio, con azioni contro il dissesto idrogeologico e il potenziamento della viabilità. Parallelamente si punta a rafforzare i servizi sanitari e sociali di prossimità, per garantire una maggiore vicinanza ai cittadini.

Particolare attenzione è riservata anche al settore dell’istruzione, con iniziative dedicate al potenziamento delle competenze linguistiche, all’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e allo sviluppo di nuovi servizi educativi per la fascia 0-6 anni. In aggiunta, la strategia valorizza il patrimonio naturale e paesaggistico attraverso attività di educazione ambientale e la promozione di esperienze all’aria aperta, considerate centrali per il benessere e la crescita sostenibile del territorio.

Non manca infine il sostegno all’efficientamento energetico e alla sostenibilità degli edifici pubblici, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica.

Sulla stessa linea il commento del vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi, che ha sottolineato come l’approvazione della strategia rappresenti un traguardo significativo per la Val Fontanabuona. Garibaldi ha ricordato il percorso avviato insieme all’ex assessore Andrea Benveduti e proseguito con l’attuale amministrazione, evidenziando come il lavoro svolto abbia prodotto risultati concreti.

Secondo il consigliere, le nuove risorse contribuiranno a rendere il territorio alle spalle del Tigullio più vivibile e competitivo, favorendo lo sviluppo locale e migliorando le condizioni di vita dei residenti.

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