Vado Ligure, l'assessore regionale Benveduti sullo stabilimento Sanac: "Chiediamo l'impegno del Governo"

Salvare un'azienda per combattere la deindustrializzazione. L'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a nome della Regione Liguria, chiederà al ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso l'impegno del Governo a inserire lo stabilimento Sanac di Vado Ligure, al cui interno lavorano circa 80 persone, all'interno di un percorso nazionale per la filiera dell'acciaio.

Benveduti, al termine di un incontro tra la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale e una delegazione di lavoratori della Sanac, ha così parlato: "Il savonese, negli ultimi decenni, ha sofferto una pesante deindustrializzazione che ha portato a un progressivo decremento occupazionale e a una perdita di competitività riconosciuta anche a livello nazionale come area di crisi industriale complessa." L'assessore ha quindi ricordato come, in questo scenario, la Sanac di Vado Ligure, azienda che produce materiali refrattari e strutturata per lavorare quasi in esclusiva con l'ex Ilva, rappresenti ancor oggi un presidio produttivo importante per la comunità ligure, che si deve in ogni modo salvaguardare e inserire all'interno di una filiera nazionale integrata dell'acciaio.