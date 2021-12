"Vacciniamoci per le feste", Asl 4 porta il vaccino nei punti vendita Coop del Tigullii

di Marco Innocenti

Dal 20 dicembre al 10 gennaio l'ambulatorio mobile sarà in 5 comuni per somministrare i vaccini anticovid e antinfluenzali

Asl 4 porta il vaccino sul territorio e, in particolare, nei punti vendita di Coop Liguria presenti nel Tigullio. Lo fa con l'iniziativa "Vacciniamoci per le feste", presentata oggi al centro commerciale I Leudi a Carasco. Tra il 20 dicembre e il 10 gennaio 2022 l'ormai famoso ambulatorio mobile di Asl 4 sarà presente nei 5 comuni sedi di supermercati Coop per la somministrazione dei vaccini contro il covid ma anche di quelli antinfluenzali, che saranno somministrati in modalità open, cioè senza prenotazione.

Oltre a Coop Liguria, al fianco di Asl4 anche la Virtus Entella, da tempo ormai in prima linea nella promozione della campagna vaccinale. Alla presentazione di oggi a Carasco era presente il tecnico Gennaro Volpe, a ribadire che la battaglia al covid è davvero un gioco di squadra.

"È un'opportunità per trascorrere tutti con maggior serenità le feste - ha commentato il dg di Asl 4 Paolo Petralia - e per rilanciare il valore della prevenzione e di un corretto stile di vita, partendo dall'alimentazione equilibrata, come testimoniato da Coop Liguria, e da una corretta attività sportiva, come testimoniato da Virtus Entella".

Ecco il calendario:

A Sestri Levante, viale Dante Alighieri 140 - 20 dicembre dalle 15 alle 19 e il 31 dicembre dalle 9 alle 13

A Carasco, CC I Leudi - 22 dicembre dalle 15 alle 19 e 3 gennaio dalle 9 alle 13

A Chiavari, via col. Franceschi 81 - 24 dicembre dalle 9 alle 13 e 5 gennaio dalle 15 alle 19

A Rapallo, via f.lli Bandiera - 27 dicembre dalle 15 alle 19 e 7 gennaio dalle 9 alle 13

A Santa Margherita, corso Matteotti - 29 dicembre dalle 15 alle 19 e 10 gennaio dalle 9 alle 13