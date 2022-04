Vaccini in Liguria, da martedì via alle prenotazioni per la quarta dose di over 80 e ultrafragili over 60

di Marco Innocenti

Nella nostra regione si tratta di una platea di circa 177mila persone. Le somministrazioni inizieranno già dal giorno dopo, mercoledì 20 aprile

Tutto pronto per l'inizio delle prenotazioni della quarta dose di vaccino anticovid anche in Liguria. Da domani, martedì 19 aprile, infatti, sarà possibile prenotare per tutti gli ultra ottantenni della nostra regione, oltre che per gli ultra sessantenni considerati ultrafragili, secondo quelle che sono le linee guida stabilite dal ministero della salute. Nella nostra regione, la platea di persone che potrà prenotarsi da domani è di circa 177mila, suddivisi fra 131mila over 80 e 46mila over 60 ultrafragili. Per tutti quelli che si prenoteranno attraverso i consueti canali (portale prenotovaccino, cup e numero verde, le somministrazioni prenderanno il via già nelle giornata di mercoledì 20 aprile.