Vaccini anti-influenza, in Liguria si parte da lunedì 16 ottobre

Partirà da lunedì 16 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, così come le vaccinazioni anti-covid per gli immunocompromessi, da oggi è possibile prenotare attraverso il portale 'Prenoto salute', Cup, farmacie, medici di famiglia e pediatri di libera scelta.

Da tale data sarà possibile essere sottoposti alla vaccinazione presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna antinfluenzale, presso gli ambulatori di igiene e sanità pubblica delle aziende sanitarie liguri e presso le farmacie. "La vaccinazione rimane ad oggi il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza e le sue complicanze - rimarca l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola -, vaccinandosi inoltre si protegge non solo se stessi, ma anche le persone che ci stanno vicine. È importante l'adesione alla campagna vaccinale di bambini e anziani e delle persone fragili. Ma è doveroso anche ricordare l'importanza della vaccinazione nel personale del Servizio Sanitario Regionale, anche a tutela dei pazienti, soprattutto quelli più ad alto rischio, ma anche a garanzia di un sistema sanitario funzionante in momenti di crisi".

"Tutto il sistema è pronto per garantire la vaccinazione gratuita alle persone che rientrano nelle categorie per le quali è fortemente raccomandata - spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -, ovvero anziani e bambini, donne in gravidanza, le persone che senza una adeguata protezione rischiano di contrarre le forme di influenza più gravi, il personale sanitario e le forze dell'ordine".