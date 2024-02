Vaccarezza e l'ingresso in Forza Italia: "Un ritorno a casa. Ricandidare Toti? Non sono contrario"

Angelo Vaccarezza torna in Forza Italia e lo fa da Roma, dove ha annunciato il suo ritorno tra le fila azzurre accolto dal ministro degli Esteri e segretario nazionale Antonio Tajani: "Per me è un ritorno a casa - ha spiegato l'ex coordinatore della Lista Toti - e da tempo c'era chi mi telefonava chiedendomi di rientrare in FI".

Vaccarezza ha escluso una sua candidatura alle Europee: "Voglio lavorare sul territorio e per il territorio, non sarebbe conciliabile con l'attività di europarlamentare".

Sul terzo mandato per i governatori, ipotesi che non trova il consenso di Tajani, Vaccarezza ha spiegato: "Ricandidare Toti? Non sono sfavorevole".

Ma sull'uscita dalla Lista Toti ha inciso anche la questione del rigassificatore? "Non c'è stato uno scontro sul tema, ma credo che sia necessario ritrovare l'ascolto per il territorio che ci ha fatto vincere per anni nel Ponente".