Uxoricidio alla Spezia, Efeso si è tolto il braccialetto dopo il delitto

Umberto Efeso, l'autotrasportatore spezzino di 57 anni che ha ucciso la moglie Tiziana Vinci di 54 anni con tre coltellate al fianco e all'addome, si è liberato del braccialetto elettronico dopo aver compiuto il delitto ed esser scappato dalla villa dell'imprenditore nella quale la donna prestava servizio. Lo ha confermato lo stesso avvocato di Efeso, Andrea Buondonno.

L'accusa - Il braccialetto elettronico, che aveva già mostrato alcuni segni di malfunzionamento, è stato gettato via da Efeso durante la breve fuga in auto che poi si è conclusa alla caserma dei carabinieri di Ceparana dove si è costituito. Domani alla Spezia è prevista la convalida del fermo per l'autotrasportatore che è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dal vincolo coniugale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.