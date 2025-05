Casapound non arretra, rilancia il raduno alla Spezia in piazza Garibaldi

Casapound Italia conferma la propria presenza alla Spezia per sabato 17 maggio e rilancia la manifestazione spostandola in piazza Garibaldi. Dopo il diniego iniziale per piazza Brin, motivato da una concomitante iniziativa dedicata ai bambini, il movimento di estrema destra annuncia che non accetterà nuovi divieti.

Cambio di sede – La manifestazione, preannunciata secondo Casapound con largo anticipo, si sarebbe dovuta svolgere nel quartiere Umbertino, ma è stata respinta per sovrapposizione con un evento già autorizzato. In risposta, l’organizzazione ha indicato piazza Garibaldi come nuova sede, ribadendo la volontà di non rinunciare al raduno: “Non accetteremo ulteriori divieti”.

Contesto – La decisione ha riacceso il dibattito politico e sociale in città. Il Comitato unitario della Resistenza, insieme a forze politiche, sindacati e realtà associative, ha organizzato una contromanifestazione per la stessa giornata. Il corteo partirà dal Parco del Due Giugno, luogo simbolico per la memoria della lotta antifascista, e raggiungerà il monumento alla Resistenza ai giardini pubblici.

Le tensioni – Casapound definisce “assurda” la revoca dell’uso della piazza originaria e attacca l’autorizzazione concessa ad altri soggetti per lo stesso spazio: “Non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di scendere in piazza”. Il movimento accusa inoltre i promotori della contromanifestazione di voler “impedire un’iniziativa legittima e preavvisata da tempo”.

Sicurezza – Le autorità locali sono al lavoro per garantire l’ordine pubblico in previsione di una giornata che si preannuncia ad alta tensione. La Questura valuterà le misure da adottare per evitare possibili scontri tra le due fazioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.