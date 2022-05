Urban Award 2021, Genova vince 3 cargo-bike a pedalata assistita

di Tiziana Cairati

Il capoluogo ligure ottiene il riconoscimento grazie al progetto Smart Move che ha fatto cambiare passo alla città

Si è tenuta , nell’area ex Fienile dei Parchi di Nervi, la cerimonia di consegna delle 3 cargo-bike a pedalata assistita che il Comune di Genova ha vinto nell’ambito dell’Urban Award 2021 – il premio ideato da Ludovica Casellati, organizzato in collaborazione con Anci, Openjobmetis Spa, Intesa Sanpaolo, Bosch eBike Systems Italia e Confindustria Ancma –, assegnato ogni anno al Comune italiano più virtuoso sui progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile.

Urban Award ha l’obiettivo di promuovere le soluzioni che i Comuni hanno realizzato o stanno attuando per incrementare l’utilizzo di biciclette, favorendo così una mobilità più sostenibile. "Le politiche delle amministrazioni giocano un ruolo fondamentale e fanno la differenza – sottolinea Ludovica Casellati, ideatrice del Premio –. Ne è la prova il Comune di Genova con il suo ambizioso progetto Smart Move, che ha fatto cambiare passo alla città. Un’iniziativa articolata e coraggiosa, partita dal basso, da associazioni di cittadini convinti della necessità di dare un volto più sostenibile alla città e che consentirà al capoluogo ligure di guardare al futuro in modo nuovo".

L’iniziativa viene realizzata con la collaborazione di ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, sicura che sia fondamentale far conoscere i progetti ideati dalle amministrazioni per convincere sempre più Comuni a investire nel futuro per città sempre più a misura di 2 ruote.

"Saluto con piacere questa nuova tappa del percorso del Premio Urban Award e il riconoscimento dato al Comune di Genova – dichiara il Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro –. L’uso della bicicletta è ormai parte integrante della programmazione urbana di tutte le città. La bici è diventata a tutti gli effetti un mezzo di trasporto quotidiano e rappresenta un’alternativa all’auto privata per il tempo libero, ma anche per gli spostamenti verso il lavoro, verso la scuola, per tornare a casa. L’impegno per tutti deve essere quello di continuare a investire in infrastrutture, in sicurezza, nella promozione dell’uso di questo mezzo. Il premio conferito al progetto Smart Move di Genova conferma che Urban Award è un utile strumento a disposizione delle amministrazioni locali per scambiarsi e diffondere le buone pratiche e le scelte progettuali più adatte al proprio territorio".