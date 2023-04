Università di Genova, crescono del 23% i candidati per la facoltà di medicina: l'obiettivo dell'ateneo è aumentare i posti a disposizione

Crescono del 23% i candidati iscritti presso l'Università di Genova a 'Tolc Med', il nuovo test computerizzato per accedere alla facoltà di Medicina iniziato stamani nelle aule informatiche dell'Albergo dei Poveri. Sono 1290 contro i 1.048 candidati all'ultima prova a settembre scorso. Trecento i posti disponibili a Genova nell'anno accademico 2023/2024 per il corso di Medicina e 30 per Odontoiatria, l'obiettivo dell'Ateneo è salire a 400 posti disponibili dal prossimo anno.

La novità collegata all'incremento degli iscritti è che hanno potuto partecipare al test, oltre ai diplomati, anche gli studenti agli ultimi due anni delle scuole superiori, da cui provengono circa un iscritto su due. L'obiettivo è aumentare il numero degli studenti universitari per contrastare il problema cronico della carenza di medici in Italia. La nuova prova, completamente computerizzata, potrà essere ripetuta due volte, durante la prima sessione in programma fino al 22 aprile e durante la seconda in programma dal 15 al 25 luglio. Le domande del test sono 50 a cui ogni candidato deve rispondere entro 90 minuti di tempo. I 72.450 iscritti al test in Italia entreranno a far parte di una graduatoria nazionale per accedere a circa 15 mila posti disponibili per Medicina, 14 mila per Odontoiatria e 1.082 per Veterinaria.