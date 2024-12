Università, da Regione Liguria 6.9 milioni di euro a oltre 3mila studenti vincitori di borsa di studio

Regione Liguria tramite Aliseo ha erogato 6,9 milioni di euro a 3.142 studenti che frequentano l'Università degli studi di Genova o un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica presente sul territorio ligure, vincitori della borsa di studio per l'anno accademico 2024/2025. Si tratta della prima rata di un impegno economico globale di oltre 16 milioni di euro in favore di 4.085 studenti aventi diritto.

"Per l'anno accademico in corso eroghiamo quasi 500 borse di studio in più e soddisfiamo la totalità degli studenti aventi diritto - ha detto l'assessore regionale all'Università Simona Ferro - Riuscire a soddisfare oltre 4mila studenti con stanziamenti che superano i 16 milioni è un risultato impensabile fino a pochi anni fa che abbiamo raggiunto grazie all'aumento dei fondi previsto dal Pnrr e alla proficua interlocuzione con il ministero".

A chi - La metà delle borse di studio è erogata a studenti extracomunitari che frequentano l'ateneo genovese. Tra questi le comunità più numerose provengono da Iran, Pakistan, Etiopia e Camerun. Il 45% delle borse è a favore di studenti matricole iscritte la prima volta a un corso triennale o magistrale.

Prima rata - Come da legge nazionale è stata al momento erogata la prima rata, pari al 50% della borsa di studio in valore economico e servizi. Gli studenti beneficiari iscritti a un anno accademico successivo al primo riceveranno la seconda rata entro il 30 giugno 2025, mentre le matricole la riceveranno al raggiungimento dei 20 crediti entro il 10 agosto 2025.

Vantaggi - Tutti gli studenti vincitori hanno diritto alla fruizione gratuita dei servizi, che consistono nell'alloggio e in un pasto giornaliero presso i centri di ristorazione. Beneficiano inoltre dell'esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi universitari. I vincitori di borsa di studio che non riescono a entrare in una residenza universitaria possono fare domanda entro il 31 dicembre per il contributo sull'affitto seguendo le indicazioni presenti sul sito web di Aliseo

