Traffico autostradale ligure, previsioni critiche per la giornata di oggi

La rete autostradale ligure si prepara a una giornata di traffico intenso il 2 gennaio 2025, con tempi di percorrenza attesi in aumento su diverse tratte. Le previsioni, elaborate dal 1° Tronco di Autostrade per l’Italia, indicano condizioni superiori o molto superiori alla media, con particolari criticità in direzione Genova, Savona e Serravalle.

Cantieri attivi – Tra i fattori che influenzano il traffico figurano i numerosi cantieri presenti lungo le autostrade, in particolare sulla A7 (Serravalle-Genova), A10 (Genova-Savona) e A12 (Genova-Sestri Levante). Le condizioni meteorologiche e possibili eventi non prevedibili potrebbero ulteriormente peggiorare la viabilità.

Orari critici – Gli orari più congestionati si prevedono nella fascia mattutina tra le 7 e le 10 e nel pomeriggio tra le 16 e le 19. Particolarmente interessate saranno le tratte in direzione del nodo genovese e quelle verso la riviera ligure di ponente e di levante.

Consigli utili – Per chi deve mettersi in viaggio, Autostrade per l’Italia consiglia di consultare il sito ufficiale per verificare aggiornamenti in tempo reale sui cantieri e sulle condizioni di traffico. Inoltre, si suggerisce di programmare partenze in orari meno affollati per evitare ritardi significativi.

Sicurezza stradale – "La gestione del traffico nei periodi di punta resta una sfida per la rete autostradale ligure", sottolineano gli esperti. Per garantire la sicurezza, è fondamentale rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

