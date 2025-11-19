Uniport, Legora de Feo confermato alla presidenza

Pasquale Legora de Feo è stato confermato alla Presidenza di UNIPORT (Unione Nazionale Imprese Portuali) per i prossimi due anni. A deciderlo, all’unanimità, è stata l’Assemblea privata delle aziende associate, che operano nei maggiori scali italiani, con oltre 4.000 dipendenti e un fatturato aggregato di circa un miliardo di euro.

Legora de Feo, Presidente e Amministratore Delegato del terminal CO.NA.TE.CO e Soteco di Napoli, sarà supportato nel suo operato dal presidente vicario Fabrizio Zerbini e dai vice presidenti Ignazio Messina, Vito Totorizzo, Edoardo Monzani, Alberto Casali.

Al termine dell’Assemblea privata, UNIPORT ha aperto le porte della nuova sede a rappresentanti del mondo politico, istituzionale e associativo del cluster logistico e portuale per l’inaugurazione dei nuovi uffici, siti nel pieno centro della Capitale (in via Quattro Fontane), a pochi passi da piazza Barberini.

Il Presidente Legora ha ringraziato gli associati per l’attestazione di fiducia manifestata con la piena conferma dell’incarico evidenziando: “l’intendimento di proseguire nei due anni del nuovo mandato, con la collaborazione di tutti i componenti degli organi associativi e il supporto di una struttura che abbiamo arricchito nel biennio trascorso, nel percorso di crescita della base associativa e di rafforzamento della rappresentatività di UNIPORT”.

“Questi obiettivi”, ha proseguito Legora, “sono alla base anche della scelta della nuova sede, autonoma così da rendere più forte il senso di appartenenza delle imprese associate che intendiamo supportare tecnicamente in modo sempre più efficace e vicina alle sedi delle istituzioni, con le quali vogliamo proseguire un confronto costruttivo e collaborativo”.

Legora ha annunciato la costituzione in UNIPORT di una Commissione tecnica “Crociere e passeggeri”, segmento di traffico di crescente rilievo.

All’Assemblea privata seguirà oggi pomeriggio l’Assemblea Pubblica dell’Associazione che vedrà confrontarsi per la prima volta autorevoli rappresentanti delle forze politiche, delle istituzioni e del mondo associativo del settore logistico, marittimo portuale sul progetto di riforma dell’ordinamento portuale e su altri argomenti prioritari per gli operatori del settore.

L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci e del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.

