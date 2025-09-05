Unione Europea, attesi a breve i primi contratti tripartiti per eolico e stoccaggi

La Commissione europea è al lavoro per lanciare i primi contratti energetici tripartiti, che riguarderanno l'eolico offshore e le reti e gli stoccaggi.

Lo ha annunciato il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, durante la visita alla centrale elettrica di Aved›re, in Danimarca, a margine della riunione informale dei ministri dell'Energia in programma oggi e domani.

La convergenza - I contratti settoriali a tre sono pensati per fornire energia più accessibile all'industria europea, stipulando accordi tra sviluppatori e produttori di energia, consumatori industriali e il settore pubblico, con il sostegno di istituzioni finanziarie come la Bei.

I campi di intervento - Eolico offshore e stoccaggio saranno i primi settori a essere coinvolti, ma altri ne seguiranno. "Stiamo pensando al biometano, all'efficienza energetica degli edifici, all'energia nucleare, all'integrazione energetica dei centri dati", ha anticipato il commissario danese. Il ricorso ai contratti tripartiti per garantire energia accessibile all'industria europea era stato annunciato da Bruxelles nel piano Ue per l'energia a prezzi accessibili.

