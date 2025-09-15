Ugo Pagliai a Savignone: un grande attore per la chiusura della rassegna “Favola Bella”
di Anna Li Vigni
Lo spettacolo teatrale “Il canto del cigno” di Anton Cechov al Teatro Botto di via Garibaldi sabato 20 settembre con ingresso libero
Un finale d’eccellenza per la rassegna teatrale - A chiusura della prima stagione della rassegna “Favola Bella”, il Comune di Savignone propone un evento di grande spessore artistico: lo spettacolo teatrale “Il canto del cigno” di Anton Cechov, con protagonista il celebre attore Ugo Pagliai. L’appuntamento è fissato presso il Teatro Botto di Savignone, in via Garibaldi 1, con ingresso libero.
Lo spettacolo: malinconia, arte e verità - L’opera di Cechov, intensa e struggente, racconta la notte solitaria di Svetlovidov, un attore anziano che vaga per un teatro di provincia, ubriaco e colmo di nostalgia. Un tempo grande mattatore, oggi si interroga sulla vecchiaia, sulla memoria e sull’essenza dell’Arte, cercando rifugio nei ricordi e nel canto. Un testo breve ma potente, reso unico dalla straordinaria interpretazione di Pagliai.
Come ha spiegato Tommaso Garrè, consigliere delegato alla Cultura e curatore dell’evento, “Pagliai ci condurrà nei rivoli dei suoi sentimenti per gli amori più grandi: il teatro e una donna, giovane e snella come un pioppo. In linea con l’autore, rinnega ogni possibilità di menzogna. Si può ingannare la gente, persino Dio: ma nell’arte non si può mentire.”
Una produzione curata nei dettagli - Lo spettacolo è a cura di Tommaso Garrè, con la consulenza artistica di Tommaso Pagliai e le musiche originali di Dario Arcidiacono. Un lavoro delicato e profondo, pensato per offrire al pubblico una riflessione
