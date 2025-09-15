Ugo Pagliai a Savignone: un grande attore per la chiusura della rassegna “Favola Bella”

Un finale d’eccellenza per la rassegna teatrale - A chiusura della prima stagione della rassegna “Favola Bella”, il Comune di Savignone propone un evento di grande spessore artistico: lo spettacolo teatrale “Il canto del cigno” di Anton Cechov, con protagonista il celebre attore Ugo Pagliai. L’appuntamento è fissato presso il Teatro Botto di Savignone, in via Garibaldi 1, con ingresso libero.

Lo spettacolo: malinconia, arte e verità - L’opera di Cechov, intensa e struggente, racconta la notte solitaria di Svetlovidov, un attore anziano che vaga per un teatro di provincia, ubriaco e colmo di nostalgia. Un tempo grande mattatore, oggi si interroga sulla vecchiaia, sulla memoria e sull’essenza dell’Arte, cercando rifugio nei ricordi e nel canto. Un testo breve ma potente, reso unico dalla straordinaria interpretazione di Pagliai.

Come ha spiegato Tommaso Garrè, consigliere delegato alla Cultura e curatore dell’evento, “Pagliai ci condurrà nei rivoli dei suoi sentimenti per gli amori più grandi: il teatro e una donna, giovane e snella come un pioppo. In linea con l’autore, rinnega ogni possibilità di menzogna. Si può ingannare la gente, persino Dio: ma nell’arte non si può mentire.”

Una produzione curata nei dettagli - Lo spettacolo è a cura di Tommaso Garrè, con la consulenza artistica di Tommaso Pagliai e le musiche originali di Dario Arcidiacono. Un lavoro delicato e profondo, pensato per offrire al pubblico una riflessione

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.