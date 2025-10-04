“Ecuba” di Euripide inaugura la stagione 2025/26 del Teatro Cavour di Imperia

Sarà Ecuba di Euripide ad aprire la Stagione 2025/26 del Teatro Cavour di Imperia. La nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure e Teatro Cavour, con la regia di Sergio Maifredi e la nuova traduzione di Giorgio Ieranò, debutterà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 21, con repliche sabato 11 ottobre alle 21 e domenica 12 ottobre alle 16.30.

Sul palcoscenico diciotto artisti daranno vita a una potente esperienza corale, sostenuta da musica dal vivo. Protagonista assoluta Arianna Scommegna, che interpreta una Ecuba intensa, madre e belva, regina devastata e lucida vendicatrice. Lo spettacolo, nato proprio a Imperia un anno fa, è il frutto di un lungo lavoro sul coro – numeroso e strutturato come alle origini del teatro greco – e rappresenta un unicum nel panorama teatrale contemporaneo.

Accanto a Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza interpretano tutti gli altri ruoli, con la partecipazione speciale di Mario Incudine nel ruolo del corifeo. Le musiche originali di Incudine, eseguite dal vivo con il maestro concertatore Antonio Vasta, rafforzano l’anima arcaica e misteriosa del testo. Il coro greco, composto da dodici elementi del gruppo vocale ConClaudia diretto da Margherita Davico, è parte fondante della messa in scena, così come i costumi curati da Paola Ratto e le luci disegnate da Paolo Benvenuto.

“Ecuba è la tragedia di tutte le guerre” – si legge nelle note di regia – “In un mondo in fiamme, anche i vincitori sono devastati. Odisseo non è più l’eroe della forza, ma il mediatore della parola: tagliente, crudele, inevitabile.”

Nel racconto di Euripide, Troia è caduta e le donne sconfitte vengono trascinate via, deportate. Ecuba, regina e madre, affronta il dolore estremo: la perdita dei figli, l’umiliazione, il desiderio di giustizia. In Tracia, lo spettro del giovane Polidoro riemerge per denunciare un tradimento feroce, e la tragedia prende la forma di un canto universale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.