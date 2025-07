UE, Commissione rilancia i crediti natura per sostenere la green economy

In un momento politicamente delicato, la Commissione Europea rilancia i crediti natura, uno strumento volontario pensato per attrarre investimenti pubblici e privati in progetti di tutela ambientale. L’annuncio arriva proprio il giorno del dibattito sulla mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, accusata di opacità nei contratti vaccinali e criticata per aver ritirato la proposta anti-greenwashing.

I crediti natura certificano iniziative sostenibili – ad esempio di agricoltori o imprese – volte a conservare ecosistemi, suolo e biodiversità. La certificazione sarà rilasciata da un’autorità indipendente e potrà servire ad attirare finanziamenti, migliorare la reputazione aziendale, ridurre i rischi e aumentare l’accesso al credito.

La commissaria all’Ambiente, Jessika Roswall, sottolinea che non si tratta di mercificare la natura, ma di riconoscerne il valore centrale nella nostra economia. Secondo le stime, la domanda globale di crediti per la biodiversità potrebbe toccare i 180 miliardi di dollari. Per l’UE, intercettarne una parte significherebbe anche contribuire a colmare un gap di finanziamento annuale stimato in 37 miliardi di euro per la tutela ambientale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.