Ucraina, sono 43 i piccoli profughi già a scuola in Liguria

di Redazione

L'Ufficio scolastico regionale attende ora le linee guida del ministero, previste per mercoledì. Previsto negli istituti un mediatore linguistico-culturale

Sono 43 i piccoli profughi ucraini già iscritti a scuola in Liguria. Sono quasi tutti inseriti nel primo ciclo scolastico

Lo comunica l'Ufficio scolastico regionale che è in attesa delle linee guida del ministero dell'istruzione, previste per mercoledì. In base al documento ministeriale l'ufficio scolastico regionale compilerà un vademecum che sarà inviato agli istituti liguri.

A scuola, gli alunni verranno seguiti da un mediatore linguistico-culturale. L'inserimento dei piccoli profughi negli istituti scolastici avviene dopo la formalizzazione della dichiarazione di presenza sul territorio italiano cosa questa che fa scattare il diritto all'istruzione.

Sul sito di Regione Liguria, le persone provenienti dall'Ucraina possono trovare, in lingua ucraina, informazioni su alloggi temporanei, centri di informazione antiSarsCov-19 e sui vaccini obbligatori per l'accesso all'istruzione prescolare e al sistema educativo nazionale.