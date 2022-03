Ucraina, in viaggio con i profughi nella diretta di Telenord

di Giorgia Fabiocchi

Claudia Bortolotti, la volontaria che sta portando a Genova un gruppo di persone, ha raccontato le loro storie nella nostra Diretta

Il viaggio di un gruppo di persone che sono riuscite a fuggire dall'inferno della guerra in Ucraina e che ora sono in viaggio verso Genova, dove arriveranno in serata (l'orario previsto è intorno alle 21).

A documentarlo durante la diretta live di Telenord, Claudia Bortolotti, una delle volontarie che si sono occupate di questa iniziativa. C'è una signora che intona un canto, ci sono tante altre che accudiscono il loro cane, il loro gatto, dal quale non si sono volute separare.

Ci sono madri e figlie che affrontano una avventura completamente nuova, non avendo nessuno ad attenderle nel nostro Paese. Per loro è però pronta una rete che va dalla comunità ucraina di Santo Stefano ad organizzazioni cattoliche, passando ovviamente per la solidarietà della gente. A cominciare dalla stessa Claudia: "Ho una grande casa in Piemonte e sono in grado di ospitare due gruppi familiari. Per il tempo che sarà necessario".