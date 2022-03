Ucraina, l'appello di Piciocchi: "Genovesi, fate donazioni per sostenere le nostre missioni"

"Chiedo di fare donazioni con generosità al Comune perché vorrei proseguire con queste missioni umanitarie come quella del bus Amt che sta tornando carico di profughi. Comprenderete che queste iniziative sono non poco onerose. Sul sito istituzionale del Comune tutte le istruzioni per il versamento. Grazie di cuore a chi ci aiuterà".

Sul suo profilo Facebook l'assessore al BIlancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi fa un appello ai genovesi per dare forza alle tante iniziative in atto.

Il suo post si era aperto con un aggiornamento "da Siret, al confine tra Romania e Ucraina. Il nostro pullman AMT ha caricato le persone in fuga dalla guerra sotto una forte nevicata ed è in partenza alla volta di Genova. Mi riferiscono di persone comprensibilmente molto provate emotivamente, tutte donne con bambini che hanno lasciato case e affetti, e di una certa tensione perché in molti avrebbero voluto salire ma non c'era posto per tutti: è molto doloroso pensare a tutto questo".