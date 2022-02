Ucraina, Sami (Onu) a Telenord: "Almeno centomila persone già sfollate"

di Edoardo Cozza

Genovese, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: "Molte vittime civili in diverse zone"

Carlotta Sami, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, intervenuta ai microfoni di Telenord, ha fatto il punto della situazione in Ucraina. "La situazione è estremamente dinamica e cambia di ora in ora, bombardamenti pesanti e vittime civili in diverse aree, con attacchi militari nelle principali città del Paese - spiega Carlotta Sami -. Abbiamo ricevuto e verificato che le infrastrutture sono state colpite, sono almeno centomila le persone che hanno già abbandonato le proprie case e sono sfollate in giro per l'Ucraina".