Ucraina, i metalmeccanici sfilano a Genova per condannare l'invasione

"Contro la guerra del capitale sciopero nazionale" e "Contro la guerra di tutti gli imperialismi unità di tutti i lavoratori" gli slogan della manifestazione

"Contro la guerra del capitale sciopero nazionale". E' questo lo slogan lanciato dal corteo dei lavoratori della Fiom-Cgil Genova che da Cornigliano è sfilato verso Sampierdarena nelle due ore di sciopero che erano stato indette per stamattina in segno di protesta per l'inizio del conflitto in Ucraina.

La manifestazione indetta dalla Fiom Cgil, che vede la partecipazione di circa 300 lavoratori, è aperta dallo striscione portato dai metalmeccanici dell'ex Ilva con scritto "Contro la guerra di tutti gli imperialismi unità di tutti i lavoratori". In piazza i lavoratori di Ansaldo Energia, dei Cantieri navali di Sestri, di Acciaierie d'Italia e di tante piccole e medie imprese genovesi.