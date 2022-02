Guerra Russia-Ucraina, il sindaco Bucci: "Piena solidarietà alla comunità ucraina: non siete soli"

di Marco Innocenti

"La pagina di storia scritta oggi è di quelle che non avremmo mai voluto leggere: domani incontrerò padre Tarasenko per esprimerli pieno sostegno"

"La pagina di storia scritta oggi al confine tra Russia e Ucraina è una di quelle che non avremmo mai voluto leggere". A parlare è il sindaco di Genova Marco Bucci. "Siamo vicini al popolo ucraino - prosegue Bucci - a cui esprimiamo la nostra piena solidarietà, insieme alla ferma condanna per ogni atto di guerra e prevaricazione".

"Come sindaco e come genovese - aggiunge - il mio pensiero va ai cittadini ucraini che vivono nella nostra città. Non siete soli, siamo con voi. Domani incontrerò il cappellano della comunità ucraina ligure, padre Vitaly Tarasenko, per esprimere a lui il pieno sostegno da parte della comunità genovese in un momento così difficile e delicato".