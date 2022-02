di Redazione

La Comunità si mobilita dopo le notizie dei bombardamenti con un momento di preghiera nella basilica

La Comunità di sant'Egidio si mobilita dopo le notizie dei primi bombardamenti in Ucraina e promuove per questa sera una 'Preghiera per la pace in Ucraina' che si terrà stasera nella basilica dell'Annunziata a Genova. Il momento di preghiera è previsto per le 19,15.