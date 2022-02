Ucraina, la mossa di Putin: "Cacciate Zelensky e cominciamo a trattare"

di Redazione

I russi a Kiev. Il presidente ucraino: "Potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete vivo". Il Papa va all'ambasciata russa di Roma: "Sono preoccupato"

La guerra si combatte ormai per le strade di Kiev.

Vladimir Putin torna in tv e attacca duramente il presidente ucraino Volodymir Zelensky lanciando un appello all’esercito di Kiev perché lo rimuova. In un discorso rilasciato oggi, 25 febbraio, il presidente russo ha definito le autorità ucraine «una banda di drogati e neonazisti che si è insediata a Kiev e ha preso in ostaggio l’intero popolo». Nel corso dello stesso intervento, Putin ha chiesto all’esercito ucraino di «prendere il potere» a Kiev e di rimuovere Zelensky. Secondo il presidente russo, questo favorirebbe le trattative con Mosca: «Sarà più facile per voi trovare un accordo con noi», ha detto.

Il sindaco di Kiev Klitschko dichiara che la città è in assetto difensivo: 18mila fucili sono stati consegnati ai volontari che si stanno preparando per la resistenza. L'intelligence Usa prevede che potrebbe cadere nel giro di pochi giorni. Il presidente ucraino Zelensky ha detto ai leader dell'Ue: "Questa potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete vivo".