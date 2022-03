Ucraina, il generale Tricarico a Telenord: "Solo la Cina può convincere Putin a fermarsi"

di Redazione

"Per ora non vedo una grande volontà della Russia di trattare. Ma il presidente Xi Jiinping ha gli argomenti per convincerlo. Il missile ipersonico? Una dimostrazione di forza"

"Sinceramente non vedo una grande volontà di Putin di sedersi attorno al tavolo e di far finire questa guerra. Bisogna convincerlo, con le buone o con le cattive. E l'unico che può convincerlo, per tante ragioni, è il presidente cinese Xi Jinping".

Il generale Leonardo Tricarico, intervenendo alla Diretta Live di Telenord di questa mattina, individua solo una possibile strada diplomatica per la conclusione del confilitto. "Il presidente cinese - riprende - ha espresso il suo auspicio che la guerra venga interrotta, ma è stato attento finora a non nominare nemmeno Putin, segno di una estrema prudenza. Certo è però che le sanzioni alla Russia cominciano a dare fastidio anche a lui, visti i crescenti rapporti commerciali, e prima o poi dovrà intervenire. E secondo me potrebbe raggiungere l'obiettivo".

Trovare soluzioni al conflitto non è facile. Fra di loro non c'è senz'altro la no fly zone. "Ormai tutti si sono spesi per dire che quella soluzione scatenerebbe una guerra mondiale. Non è il momento, ed anche dal punto di vista tecnologico è una misura insostenibile, perché vorrebbe dire allestire una macchina ciclopica. A quel punto, avrebbe più senso una guerra nel senso più tradizionale del termine".

Qualche intoppo per Putin, a oltre venti giorni dall'inizio del conflitto, sembra tuttavia abbastanza evidente. "Sì, da un lato certamente lui non si aspettava che l'Ucraina avrebbe resistito con questa veemenza. Ma è anche vero che con le armi a sua disposizione, avrebbe la possibilità di risolvere la situazione in suo favore. Se non lo fa, è perché deve tener conto di molte cose. L'uso del missile ipersonico? Dimostrativo. Ha mostrato al mondo che ha a disposizione armi sofisticate (e molto costose) e che è in grado di usarle".