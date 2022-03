Ucraina, è a Genova uno dei centri nazionali di raccolta aiuti del Don Orione

di Redazione

Gli altri a Bergamo e a Roma. Il materiale raccolto verrà portato ad Acqui Terme alla onlus Need You. Don Giovanni Carollo: "Il Signore non abbandona mai i poveri"

L'Opera Don Orione ha individuato tre centri di riferimento per la raccolta degli aiuti da inviare in Ucraina. Roma, Bergamo e Genova. Il materiale che viene raccolto verrà poi inviato in Ucraina grazie all'aiuto della onlus Need you di Acqui Terme (Alessandria) attraverso il presidente Adriano Assandri.

In Italia sono stati anche individuati in totale circa 270 posti letto per l'accoglienza dei profughi, di cui 70 già occupati. Per quanto riguarda la raccolta fondi, prosegue quella organizzata dalla Fondazione Don Orione Onlus (www.fondazionedonorione.org), e saranno destinate all'Ucraina anche le risorse che verranno raccolte con la Giornata Missionaria Orionina, prevista per domenica 13 marzo.

"Stiamo sperimentando concretamente - dichiara don Giovanni Carollo, direttore della provincia italiana dell'Opera Don Orione, dalla quale dipende anche la missione in Ucraina - quello che il Vangelo ci ha sempre indicato, cioè che il Signore non abbandona mai i suoi poveri. L'onda di solidarietà e amore alla quale stiamo assistendo è in grado di contrastare anche il terribile tsunami della guerra, che vuole provocare solo morte e distruzione".