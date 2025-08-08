Uccide un uomo in strada a Torino, fermato a Genova

È stato fermato a Genova il presunto responsabile dell’omicidio avvenuto a Torino lo scorso 30 luglio. Si tratta di un uomo di 34 anni, cittadino nigeriano, ritenuto colpevole di aver accoltellato a morte un connazionale durante una lite in corso Giulio Cesare, nel quartiere Dora Vanchiglia. L'arresto è stato eseguito in collaborazione con la squadra mobile di Genova.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della polizia torinese, coordinata dalla Procura, la vittima sarebbe stata colpita al tronco e all’addome al culmine di una disputa legata al traffico di droga.

Le indagini hanno preso una svolta decisiva grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e alle testimonianze raccolte subito dopo l’accaduto. In casa del presunto aggressore, a Torino, gli agenti hanno trovato vestiti sporchi di sangue compatibili con quelli indossati la sera del delitto.

Il decreto di fermo era stato emesso il 1° agosto, ma nel frattempo l’uomo aveva lasciato la città, rifugiandosi a Genova. È stato rintracciato in un appartamento nella zona di Marassi, dove era ospitato da un connazionale. Al momento del fermo, presentava una profonda ferita da taglio all’avambraccio sinistro, probabilmente riportata durante l’aggressione.

