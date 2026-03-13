Tv satellitare supera i 130 canali gratuiti: sempre più HD e 4K

La televisione satellitare continua a crescere e si conferma una delle principali modalità di ricezione televisiva in Italia. Sulla piattaforma gratuita Tivùsat sono oggi disponibili oltre 130 canali, di cui circa 70 in alta definizione (HD) e alcuni già trasmessi in 4K, con una qualità d’immagine sempre più elevata.

Uno dei fattori che favoriscono la diffusione della tv satellitare è la copertura del territorio praticamente totale. A differenza del digitale terrestre, che in alcune zone può incontrare difficoltà di ricezione a causa della conformazione geografica, il satellite consente di accedere ai canali con maggiore continuità e stabilità del segnale.

Un altro punto di forza è la qualità audio e video. Le trasmissioni satellitari garantiscono infatti immagini più nitide, colori più realistici e una maggiore definizione dei dettagli. L’arrivo dei canali in Ultra HD e 4K porta l’esperienza visiva a un livello ancora più immersivo, particolarmente apprezzato per eventi sportivi, documentari e film.

All’offerta dei canali italiani si affiancano inoltre decine di canali internazionali, provenienti da diversi Paesi, che ampliano ulteriormente la proposta televisiva disponibile via satellite.

La crescita della televisione satellitare si inserisce in un quadro di continua evoluzione tecnologica. I televisori di ultima generazione sono sempre più spesso dotati di sistemi di ricezione satellitare integrati, mentre i decoder certificati più recenti consentono di accedere in modo semplice a satellite, digitale terrestre e piattaforme di streaming, riunendo tutto in un unico dispositivo.

Il traguardo dei 130 canali gratuiti su Tivùsat conferma dunque la vitalità della televisione via satellite. Dalle prime esperienze di RaiSat negli anni ’90, passando per piattaforme come Tele+, Stream e Sky, fino all’attuale Tivùsat, il satellite continua a rappresentare una soluzione efficace per garantire a milioni di utenti l’accesso a un’offerta televisiva ampia e di alta qualità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.