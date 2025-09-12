Turismo sostenibile: Ormea, dal 20 settembre la mostra fotografica "Dolcemente viaggiare"

Un viaggio lento, tra poesia e natura, nel cuore della Val Tanaro. Dal 20 settembre al 5 ottobre 2025, la Sala Colombo di Ormea ospiterà la mostra fotografica "Dolcemente viaggiare. Luoghi per un turismo lento ed ecosostenibile", firmata da Lorena Durante e Gabriele Cristiani. L’esposizione fa parte della rassegna culturale "Profili d’Autore – migrAzioni", che porta sul territorio progetti artistici capaci di dialogare con memoria, identità e paesaggio.

Due visioni differenti – una in bianco e nero, l’altra a colori – si incontrano per raccontare un territorio che affascina chi lo attraversa con passo lento e sguardo attento.

Lorena Durante, fotografa e autrice del progetto "Riportare alla luce", propone scatti in bianco e nero che trasformano borghi e paesaggi in visioni eteree e sospese nel tempo.

"Il bianco e nero ha anche l'effetto di rendere questi luoghi senza tempo – racconta Durante – come se fossero sospesi al di fuori della realtà quotidiana. In questo modo, ho cercato di trasmettere un senso di atemporalità e di mistero, invitando lo spettatore a rallentare, osservare e lasciarsi attraversare dalla meraviglia".

A completare la narrazione è lo sguardo di Gabriele Cristiani, fotografo naturalista e guida del Parco delle Aree Protette delle Alpi Marittime, che ha scelto di vivere stabilmente in Val Tanaro. Le sue immagini a colori raccontano la vitalità della natura, i mutamenti delle stagioni e i dettagli nascosti che rendono la valle un luogo unico, da vivere e da custodire con rispetto.

Il percorso espositivo alterna così due linguaggi visivi complementari: il colore come celebrazione della bellezza autentica, e il bianco e nero come ricerca dell’essenza senza tempo. Un dialogo fotografico che diventa anche invito a un turismo più consapevole, lento ed ecosostenibile.

La mostra sarà a ingresso libero e visitabile nei giorni di venerdì (15.30-17.30), sabato e domenica (10.00-12.00 e 15.30-17.30). L’inaugurazione è prevista per sabato 20 settembre alle ore 16.

