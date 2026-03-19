Turismo sostenibile, la strategia Ue: stop al sovraffollamento e più trasporti integrati

L’Unione Europea accelera sul turismo sostenibile con nuove linee guida per ridurre l’overtourism e migliorare la mobilità. La commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante che punta a rendere il settore più equilibrato ed efficiente.

Tra le priorità, una migliore distribuzione dei flussi turistici attraverso il potenziamento dei collegamenti verso destinazioni meno battute, così da alleggerire la pressione sulle città più affollate. Centrale anche lo sviluppo di sistemi di trasporto integrati, con biglietti unici e connessioni più fluide tra diversi mezzi.

Sul fronte ambientale, Bruxelles guarda con favore a misure come il sostegno all’uso di veicoli elettrici e l’introduzione di strumenti per incentivare comportamenti più sostenibili, tra cui possibili eco-tasse.

Particolare attenzione è rivolta anche alla regolamentazione degli affitti brevi, considerati uno dei fattori che contribuiscono al sovraffollamento turistico nelle grandi città e all’aumento dei costi abitativi.

L’obiettivo è duplice: da un lato proteggere il patrimonio culturale europeo, dall’altro rendere il turismo più sostenibile nel lungo periodo, sia dal punto di vista ambientale sia economico.

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