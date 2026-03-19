Agricoltura, Pac post 2027 tra sviluppo ed ecosostenibilità, una leva concreta per il futuro dei territori

L’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato a Torino al convegno “Futura PAC – La PAC post 2027 alla prova dei fatti”, occasione di confronto istituzionale sul futuro della Politica Agricola Comune, sempre più orientata a modelli di crescita ecosostenibili.

“La PAC post 2027 rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la competitività delle imprese agricole e dei territori, sostenere il reddito degli agricoltori e promuovere uno sviluppo attento all’ambiente e alle risorse naturali – ha dichiarato Piana –. In Liguria abbiamo scelto di valorizzare questi strumenti puntando su multifunzionalità, tutela del paesaggio e promozione delle nostre eccellenze, in un’ottica di sostenibilità”.

L’assessore ha evidenziato i risultati raggiunti dalla Liguria nella programmazione in corso, con una spesa che ha sfiorato il 100% (99,73%), posizionando la regione al sesto posto a livello nazionale. Nell’ultimo anno sono stati investiti circa 35 milioni di euro nel pubblico e 36 milioni nel privato, destinati a interventi strategici anche in chiave ambientale.

Guardando alla nuova programmazione, Piana ha sottolineato come il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR), già avviato, preveda investimenti complessivi per circa 205 milioni di euro, con particolare attenzione a interventi strutturali e alla salvaguardia degli ecosistemi agricoli.

“Investire nella multifunzionalità significa creare nuove opportunità di reddito, rendere più attrattive le aree rurali e contrastare lo spopolamento dell’entroterra, favorendo al contempo pratiche agricole più sostenibili – ha aggiunto –. In questo contesto, un focus specifico è dedicato all’olivicoltura, settore simbolo della Liguria, attraverso risorse mirate e interventi innovativi”.

Infine, l’assessore ha ribadito il valore strategico della PAC come leva fondamentale per accompagnare la transizione del comparto agricolo verso modelli più resilienti, innovativi ed ecosostenibili, sottolineando l’importanza del confronto tra Regioni.

“Momenti come quello di oggi sono essenziali per condividere buone pratiche e costruire politiche sempre più efficaci e vicine ai bisogni dei territori – ha concluso Piana –. Un lavoro comune che deve proseguire con determinazione per garantire futuro, competitività e sostenibilità al sistema agricolo italiano ed europeo”.

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