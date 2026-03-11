Turismo sostenibile, dall’Ue bando da 6,9 milioni per le PMI

Nuove opportunità per le piccole e medie imprese del turismo arrivano dall’Unione Europea. Il bando “Supporting sustainable competitiveness of tourism SME”, pubblicato il 3 marzo nell’ambito del Single Market Programme, mette a disposizione 6,9 milioni di euro per progetti che rafforzino sostenibilità, innovazione e collaborazione tra territori. La scadenza per presentare le proposte è fissata al 20 maggio 2026.

L’iniziativa punta a sviluppare rotte turistiche transnazionali, cioè prodotti integrati che collegano destinazioni e servizi in diversi Paesi europei, con l’obiettivo di rendere il turismo più sostenibile e distribuire meglio i flussi, valorizzando anche mete meno conosciute.

I progetti dovranno essere presentati da consorzi di 5-8 partner di Paesi diversi, includendo organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche e organismi di supporto alle imprese. Tra le attività previste: progettazione delle rotte, definizione di modelli di governance, formazione delle PMI su sostenibilità e digitale e azioni di promozione.

Una parte delle risorse sarà destinata direttamente alle imprese tramite il meccanismo Financial Support to Third Parties, con contributi tra 7.000 e 15.000 euro per finanziare interventi come digitalizzazione, certificazioni green, accessibilità e sviluppo di nuove esperienze turistiche.

Il bando rientra nella strategia europea per rafforzare la competitività e la sostenibilità del turismo all’interno del mercato unico.

