Turismo in Liguria, arriva la risposta del sindaco Bucci: "No al numero chiuso. Serve una gestione manageriale"

Non si fa attendere la risposta del sindaco di Genova Marco Bucci che torna sulla questione relativa al turismo in Liguria e sull'eventualità di prevedere il numero chiuso per i flussi di visitatori in alcune aree del Paese e della Regione: "Non sono d'accordo al numero chiuso- afferma Bucci- sono favorevola ad una gestione manageriale del turismo. Genova vuole i turisti, non deve passare il messaggio che la nostra città non vuole i turisti. chiudere le porte non è mai stata una soluzione"