Turismo in crescita alla Spezia: +4% di presenze nei primi sette mesi del 2025

Il turismo continua a crescere nel capoluogo spezzino: da gennaio a luglio 2025, le presenze nelle strutture ricettive della città hanno superato quota 433.700, segnando un aumento del 4,07% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la crescita sono soprattutto i visitatori italiani, cresciuti dell’11,8%, mentre i turisti stranieri si mantengono sostanzialmente stabili (+1%).

I dati, diffusi dal Comune della Spezia sulla base delle registrazioni della Questura (che includono anche gli affitti brevi), parlano di oltre 1,2 milioni di pernottamenti complessivi. Particolarmente positivi i risultati nei mesi di aprile (+14,7%), grazie al ponte pasquale, e luglio (+7,6%).

“Il turismo è uno dei quattro pilastri dell’economia cittadina insieme a porto, nautica e difesa – ha commentato il sindaco Pierluigi Peracchini –. Continueremo a investire sulla qualità dell’offerta, anche attraverso lo sport e i grandi eventi che garantiscono flussi tutto l’anno”.

L’assessora al turismo Maria Grazia Frijia ha sottolineato l’importanza della promozione digitale e della collaborazione con le associazioni di categoria: “La crescita è solida e strutturata. Con il progetto influencer e le campagne video vogliamo raccontare la Spezia come una destinazione autentica e vivace”.

È stata inoltre presentata una richiesta di finanziamento al Fondo Unico Nazionale per il Turismo per il restauro della Palestra nel Verde sul Monte Parodi e il ripristino del percorso ad anello Biassa-Menhir di Tramonti, con l’integrazione alla Cinque Terre Card per migliorare la mobilità pubblica.

