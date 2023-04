Turismo, il Fondo Unico Nazionale stanzia oltre quattro milioni per la Liguria

“Ringraziamo il Ministero del Turismo per avere aumentato le risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo rispetto allo stanziamento dell'anno scorso. Si tratta di fondi importanti per le Regioni per migliorare la qualità del turismo, soprattutto in un'ottica di accessibilità, di sostenibilità, per premiare i territori che fanno le manifestazioni migliori e per le infrastrutture”.

Così l'assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori, alla notizia che a Regione Liguria sono stati assegnati oltre 4 milioni (2,112 milioni per la parte corrente e altrettanti in conto capitale) del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, approvato dal ministro al Turismo Daniela Santanchè e valutato positivamente dalla anche Conferenza delle Regioni.