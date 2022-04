Turismo esperenziale, tutti con le "mani in pasta" al MOG di Genova

di Redazione

Primo evento per insegnare a turisti e non l'antica ricetta della focaccia genovese. Paolo Odone a Telenord: "Facciamo il Campionato mondiale della focaccia"

Confcommercio Genova e il suo Ente di Formazione hanno organizzato stamattina un evento pilota di turismo esperienziale denominato “Mani in pasta” al MOG, Mercato Orientale di Genova.

I maestri panettieri di ISCOT Rosario Bisanti e Mauro Viviani hanno svelato i segreti di come realizzare uno dei prodotti bandiera della Regione, la famosa focaccia genovese, ad una classe di studenti decisamente particolare, formata da: Paola Bordilli e Laura Gaggero, assessori del Comune di Genova, Paolo Odone, presidente di Concommercio Genova, Maurizio Caviglia, segretario generale CCIAA Genova, Pietro Pongiglione, presidente AMIU Genova, oltre ad alcuni giornalisti e social media manager.

“L'evento Mani in pasta riteniamo possa contribuire a promuovere a pieno titolo la card City Pass promossa dal Comune di Genova, il Mercato Orientale e l'area MOG quale meta iconica per i turisti che visitano la nostra splendida città”, spiega Oscar Cattaneo presidente ISCOT Liguria.

“Quando il MOG è stato inaugurato nel 2019 ci auspicavamo che potesse diventare un luogo dalla forte valenza turistica. Questo evento, e le altre offerte di turismo esperienziale in partenza nella struttura, confermano questa vocazione in un momento significativo per l’intero Mercato, sul quale l’amministrazione ha investito molte energie e che ha visto proprio la scorsa settimana l’importante passaggio dell’autogestione che offrirà all’intera struttura ulteriori opportunità di crescita”, dichiara Paola Bordilli, assessore al Commercio e Artigianato del Comune di Genova.

“Con questo evento lanciamo l’introduzione dei nostri City Pass esperienziali dedicati al food e wine. È imprescindibile imparare a fare la focaccia così come imparare a degustarla con una buona Bianchetta genovese come abbiamo fatto oggi. Le esperienze dedicate alla tradizione agroalimentare sono sempre più richeste e consentono a Genova di essere sulle tavole di tanti turisti anche dopo la vacanza”, racconta Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale del Comune di Genova

L'esperienza Mani in Pasta fa parte di un insieme di percorsi esperienziali che saranno proposti a turisti e genovesi nei prossimi mesi insieme al tour del Mercato Orientale.

“La propensione turistica del MOG e del Mercato Orientale è un elemento che abbiamo riscontrato con forza nei nostri primi tre anni di vita. Sono certo che queste esperienze messe a punto in sinergia con il Comune di Genova e Iscot Liguria sapranno attirare i turisti ma anche i genovesi, offrendo un'opportunità esperienziale autentica e coinvolgente”, racconta Raffaele Timossi, presidente del MOG Mercato Orientale Genova.