Tunnel subportuale, via ai cantieri ma slitta l'apertura di un anno

Il tunnel subportuale di Genova, pensato per collegare San Benigno alla Foce con una galleria di 3,4 chilometri, entrerà in una nuova fase da ottobre, con l’apertura del cantiere alla Foce e un inevitabile impatto sulla viabilità. Intanto, la mancata pubblicazione della gara per il secondo lotto rischia di far slittare l’inaugurazione del tunnel di almeno un anno, probabilmente al 2030.

Viabilità – Il primo tratto dell’opera è quasi completato nell’area di San Benigno, ma il vero banco di prova arriverà con i lavori a Levante, previsti da ottobre. Le modifiche alla circolazione inizieranno con le demolizioni e gli scavi tra il distributore e la sede dell’Aci. “Sarà fondamentale il coordinamento con il Comune”, dicono i tecnici, vista la centralità della Foce nei flussi di traffico cittadini.

Sopraelevata – Resta aperta la questione della demolizione parziale della Sopraelevata, prevista nel progetto. Autostrade ha incaricato uno studio fiorentino di valutare soluzioni alternative, ma la decisione spetterà alla nuova amministrazione Salis, che finora non si è espressa.

Appalto e tempi – Il secondo lotto dell’opera, stimata in un miliardo, è ancora in attesa di gara. Il nodo è legato al piano economico-finanziario di Autostrade per l’Italia, tuttora in trattativa con il ministero. Un ritardo che rischia di far slittare lo scavo principale al 2027 e l’apertura al traffico oltre il 2029.

Fondi – Autostrade coprirà 700 milioni, i restanti 300 dovrebbero arrivare dai pedaggi, ma il Mit frena. Il rischio è che i costi aumentino se il lotto sarà affidato a una nuova impresa, che dovrà reperire una talpa ad hoc.

