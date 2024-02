Tunnel subportuale, Pandolfo (PD) a Telenord: "Accesso da Piazza della Vittoria e stop alla demolizione della Sopraelevata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Chiediamo che l'accesso al Tunnel Subportuale, nella parte centrale della città, sia previsto in Piazza della Vittoria e non in prossimità di via Cecchi, nel quartiere della Foce. Questo farebbe in modo che ci sia un cambio completo della viabilità in via Cecchi e in Corso Marconi, per consentire un flusso notevole all'interno del tunnel."

E' la proposta lanciata dal gruppo del Pd in consiglio comunale, attraverso le parole del consigliere Alberto Pandolfo, che ai microfoni di Telenord esprime alcune modifiche sul progetto del Tunnel Subportuale, per il quale lunedì 4 marzo, come annunciato dal sindaco Marco Bucci, si darà inizio ai lavori.

"Allo stesso tempo - continua Pandolfo - chiediamo che la Sopraelevata, che dovrebbe essere demolita parzialmente, venga invece mantenuta in piedi e rifunzionalizzata, magari prevendo che sia anche pedonabile."