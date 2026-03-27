Tunnel subportuale e teatro Carlo Felice, le verità di Marco Bucci

"L'uscita del tunnel subportuale sarà sotto il Tribunale, l'ingresso sarà da Piazza Dante, esattamente come adesso. Non verrà cambiato nulla, rimarranno esattamente le stesse cose, le stesse vie, anche e soprattutto gli stessi buchi, chiamiamoli così, cioè gli stessi passaggi nelle mura di Genova, perché lì sotto ci sono le mura di Genova e non vogliamo assolutamente fare ulteriori passaggi attraverso le mura, si useranno i passaggi che ci sono. Sarebbe troppo difficile, complicato, anche pericoloso. Sono protette dalla sovraintendenza, quindi sono beni, un patrimonio della nostra cultura, quindi non vogliamo assolutamente rovinarli. È chiaro, ora è evidente che uno dice, caspita che opera, è il primo tunnel sottomarino italiano, ricordiamolo, il più largo tra l'altro in Europa, una sorta di Manica genovese, viene da dire con tutte le differenze del caso. Con una differenza, che la Manica si paga, da noi invece non si paga, è gratuito. A Genova per forza deve essere gratuito... Abbiamo anche stabilito che ovviamente la sopraelevata non si tocca sino a quando non è finito il tunnel e non si è adeguatamente sperimentato se il tunnel funziona o no, anche negli aspetti del traffico. Quindi quando il tunnel sarà pronto ci vorrà un concreto numero di mesi per sperimentare che tutto funzioni, che il traffico funzioni e che tutto vada bene. Anche perché sarebbe una pazzia tirare giù la sopraelevata, si blocca la città. Dopodiché a quell'epoca l'amministrazione pubblica deciderà se mantenerle tutte e due, se mantenere solo il tunnel o se mantenere un pezzo di sopraelevata e cambiare l'utilizzo di un altro pezzo di sopraelevata e così via".

Questo e molto altro ha raccontato a Radar, in onda su Telenord, il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a proposito del tunnel subportuale. Bucci ha affrontato anche il tema del bilancio del teatro Carlo Felice, esprimendo la sua opinione sulla situazione.

Ecco l'intervista integrale al presidente di Regione Liguria.





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