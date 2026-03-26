Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Roberta Pinotti
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Roberta Pinotti, politica di grande esperienza, più volte parlamentare, prima donna a ricoprire l'incarico di Ministro della Difesa.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
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