Tunnel di Tenda: 9.600 veicoli transitati in tre giorni

Sono stati 9.600 i veicoli che hanno attraversato il nuovo Tunnel di Tenda nei primi tre giorni dalla riapertura al traffico, avvenuta venerdì 28 giugno, all’indomani dell’inaugurazione ufficiale. Lo rende noto Anas, che ha diffuso i primi dati relativi ai flussi di traffico sul rinnovato collegamento tra Italia e Francia.

Nella sola giornata di lunedì 30 giugno, il traffico registrato ha raggiunto le 1.406 unità, con una media superiore ai 175 veicoli l’ora. Sabato e domenica, invece, erano stati circa 8.200 i veicoli in transito complessivamente.

Nel dettaglio, lunedì mattina, tra le 6 e le 9, sono passati 365 veicoli: 260 dall’Italia verso la Francia e 105 in direzione opposta. Nella fascia centrale della giornata, tra le 12.30 e le 14.30, si sono registrati 519 passaggi, equamente distribuiti tra i due sensi di marcia. Infine, nella fascia serale 18-21, il conteggio è salito a 522 veicoli, con 188 in uscita dall’Italia e 334 in entrata.

Attualmente, il tunnel è aperto dalle 6 alle 21, con traffico alternato regolato da safety car, che guidano i convogli da un versante all’altro per garantire la sicurezza. I tempi di attesa si aggirano intorno ai 30 minuti, sia per chi proviene dall’Italia sia per chi arriva dalla Francia.

Un nuovo tavolo tecnico binazionale è previsto per il 16 e 17 luglio: in quella sede si discuterà la possibilità di estendere l’orario di apertura su tutta la fascia 06:00 - 21:00 per l’intero periodo estivo, a partire dal 18 luglio.

Anas ricorda che il tunnel è completamente videosorvegliato con un sistema di telecamere dotato di intelligenza artificiale, in grado di rilevare automaticamente eventuali anomalie come rallentamenti o veicoli fermi. All’interno della galleria è obbligatorio mantenere una distanza minima di 50 metri tra i veicoli ed è vietato il sorpasso, anche per motocicli. La sosta nelle piazzole è consentita solo in caso di emergenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.