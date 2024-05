Tumore all'ovaio, in Liguria 150 nuove diagnosi ogni anno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nasce a Genova una consulta per la lotta al tumore dell’ovaio, ente che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza alle pazienti affette da tumore ovarico in tutte le sue fasi: è il primo di questo genere in Liguria, l'obiettivo è quello di migliorare sempre di più la conoscenza e l’attenzione verso questo tumore. La consulta fa parte dell'Associazione Lega Italiana per la lotta controi tumori di Genova.

"In Liguria ci sono ogni anno circa 150 nuove diagnosi, e sono 550 le pazienti che vengono trattate ogni anno per questa patologia - spiega Serafina Mammoliti, oncologa dell'ospedale San Martino di Genova - "Si tratta di un tumore insidioso e non frequente, e in genere la diagnosi viene fatta tardivamente poichè è una malattia che non da segni precoci: per questo motivo nel 70% dei casi la diagnosi viene fatta in uno stato già avanzato della malattia"