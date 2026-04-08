Truffe on line: la Media Valbisagno si mobilita per prevenire raggiri

Il municipio Media Valbisagno si mobilita a difesa dei cittadini, per cercare di fornire mezzi e strumenti al fine di evitare di cadere nelle sempre più frequenti truffe on line. A parlarne in diretta a Telenord la consigliera municipale Armanda Magioncalda, che ricorda i passi che hanno portato a dar vita a questa iniziativa, e i principali suggerimenti emersi, anche grazie ai consigli della polizia postale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.