Truffe on line: la Media Valbisagno si mobilita per prevenire raggiri
di Redazione
Il municipio Media Valbisagno si mobilita a difesa dei cittadini, per cercare di fornire mezzi e strumenti al fine di evitare di cadere nelle sempre più frequenti truffe on line. A parlarne in diretta a Telenord la consigliera municipale Armanda Magioncalda, che ricorda i passi che hanno portato a dar vita a questa iniziativa, e i principali suggerimenti emersi, anche grazie ai consigli della polizia postale.
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